موسكو: لا تقارب في المواقف حيال معاهدة الأجواء المفتوحة بين موسكو وواشنطن

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا والولايات المتحدة فشلتا في تقريب المواقف، ومن غير المرجح أن تعيد واشنطن النظر في قرارها بالانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة.