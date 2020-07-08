رئيس الوزراء الروسي: لاحظنا زيادة في نشاط الجرائم الإلكترونية هذا الربيع

صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بأنه تم رصد زيادة في نسبة نشاط الجرائم الإلكترونية هذا الربيع، وبأن 90% من هذه الهجمات تمت من خلال أرقام هواتف مزيفة ورسائل بريدية.

تصريحات ميشوستين هذه جاءت خلال مشاركته عبر الفيديو في ندوة دولية حول الجرائم الإلكترونية، قائلا "لاحظنا هذا الربيع زيادة في نشاط المجرمين الإلكترونيين. يتم تنفيذ أكثر من 90٪ من الهجمات الناجحة باستخدام تقنيات تبادل أرقام الهواتف بالإضافة للهجوم باستخدام رسائل البريد الإلكتروني، محاولين مفاجأة المواطنين".

وأشار إلى أن الحكومة، بالتعاون مع الشركات الروسية في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، تعمل على إعلام الجمهور بالمخاطر السيبرانية والتهديدات.

وقال رئيس الوزراء "بفضل الجهود المشتركة ، تمكنا من التعامل مع العديد من المشاكل، ولكن العديد من القضايا لا تزال تتطلب اهتمامنا".

مشيرا إلى أن خطة العمل الوطنية التي وضعها مجلس وزراء روسيا الاتحادية لاستعادة الاقتصاد الروسي بعد الأزمة تقوم على الرقمنة المتزايدة للاقتصاد والحكومة.

وأكد ميشوستين "سنزيد بشكل جذري عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة وسننشئ أنظمة جديدة بشكل أساسي لدعم الأعمال الرقمية. في هذه الظروف، فإن أحد أهم المجالات هو حماية الفضاء الإلكتروني".