رئيس الأركان الروسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي

ناقش رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غراسيموف، مع نظيره التركي، يشار غيولير، باتصال هاتفي، الوضع في سوريا وليبيا.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، "في 8 تموز/ يوليو، جرت محادثة هاتفية بين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال غيراسيموف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، الجنرال غيولير، حيث ناقش الطرفان الوضع في سوريا والوضع الراهن في ليبيا".

يذكر في هذا السياق أن البلدين ينسقان جهودهما في سوريا بناء على اتفاق الرئيسين ، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، يوم 5 آذار/ مارس الماضي، بما في ذلك وفي سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار اعتباراً من ليل 5 آذار/ مارس، وكان من ضمن بنود الاتفاق البدء بتسيير الدوريات المشتركة بين الروس والأتراك على الطريق الدولي "إم - 4" بسوريا (طريق اللاذقية حلب) في الـ15 من شهر آذار/ مارس نفسه".