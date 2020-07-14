الكرملين: موسكو ترحب بتصريحات أنقرة ببقاء "آيا صوفيا" كنصب تذكاري

وقال المتحدث الروسي للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "نحن سمعنا تصريحات الزملاء الأتراك والرئيس التركي حول أن "آيا صوفيا" سيتم الحفاظ عليها وأن الدخول إليها سيظل مفتوحا، وهذا ما يدعو إلى الرضا".

وتعهد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس الاثنين، بأن بلاده ستواصل الحفاظ على "آيا صوفيا" في إسطنبول كموقع للتراث العالمي لليونسكو بعد تحويله إلى مسجد.

من جانبها أكدت الرئاسة الروسية، أمس الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه في محادثة هاتفية انتباه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الصدى الكبير، الذي أثاره قرار تغيير وضع "آيا صوفيا" في روسيا.

وقال بيان الرئاسة الروسية إن "فلاديمير بوتين لفت انتباه رجب طيب اردوغان إلى احتجاج شعبي كبير أثاره قرار تغيير وضع آيا صوفيا في إسطنبول في روسيا".

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الـ 10 يوليو/ تموز، قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية "آيا صوفيا" كمسجد للصلاة.