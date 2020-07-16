موسكو تسجل تراجعا لافتا في عدد إصابات كورونا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 6428 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 531 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 752797 إصابة في عموم البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 6428 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 752797".

وشهدت العاصمة الروسية موسكو تراجعا لافتا في عدد الإصابات حيث سجلت 531 حالة، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورغ 256 حالة، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 8443 شخصا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 531692 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 167 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية، ليصبح إجمالي الوفيات 11937 شخصا.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريبنادزور"، يوم أمس الأربعاء، إجراء اكثر من 23.7 مليون فحص مخبري للكشف عن فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوسيع نطاق إجراء الاختبارات للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض"كوفيد -19" في روسيا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة". وفقاً لأحداث البيانات فقد حصد الفيروس مزيدا من الأرواح حيث ارتفعت حصيلة الوفيات في العالم إلى نحو 584 ألفا، فيما تجاوز عدد المصابين 13.5 مليون مصاب وتماثل للشفاء نحو 7.5 مليون.