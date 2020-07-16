صندوق الاستثمار المباشر الروسي يناقش إمكانية اختبار اللقاح الروسي ضد كورونا في السعودية

أعلن كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي للصحفيين أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من اختبار اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، الذي يتم تطويره من قبل مركز غامالي القومي للبحوث لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، في 3 أغسطس أب وأن المرحلة الثالثة لن تنفذ فقط في روسيا فحسب بل أيضا في الخارج.

وقال دميترييف: "ستنتهي المرحلة الثانية من اختبار اللقاح الروسي في 3 أغسطس. وبناءً على ذلك، سنبدأ فورًا المرحلة الثالثة من اختبار اللقاح. علاوة على ذلك، لن تكون المرحلة الثالثة في روسيا فقط ولكن أيضًا في العديد من البلدان الأخرى. نحن في انتظار الموافقة التنظيمية لبدء استخدام اللقاح الروسي في أغسطس – سبتمبر".

وأضاف "نخطط لإجراءها (المرحلة الثالثة) ليس فقط في روسيا ولكن أيضا في الشرق الأوسط وفي عدد من الدول الأخرى".

وأكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي يناقش تنفيذ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي ضد فيروس كورونا الذي يتم تطويره من قبل غامالي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إنتاج لقاح في ذلك البلد.

وقال: "لدينا شراكة جيدة للغاية مع المملكة العربية السعودية. على وجه الخصوص، نحن لا نناقش فقط تنفيذ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح في المملكة العربية السعودية، وعقارنا أفيفير، ولكننا نناقش أيضًا إنتاجها على أراضي المملكة العربية السعودية. وكذلك اشترت السعودية فحص يكشف الإصابة بفيروس كورونا وتستخدمها بنشاط".