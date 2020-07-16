مدفيديف: مشروع "التيار الشمالي-2" سيكتمل بغض النظر عن جهود أصدقائنا الأمريكيين

موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف على صفحته في موقع "فكونتاكت": "مشروع الغاز، دون شك، سوف يكتمل، لم يسبق أن كان في تاريخ الإنسانية مشروع استثمرت فيه مختلف الدول المليارات وترك دون إكمال، وكذلك سيكون الآن، بغض النظر عن جهود أصدقائنا الأمريكيين".

وأشار مديفيديف إلى أن الجانب الأمريكي يفرض العقوبات ضد مشروع "التيار الشمالي" لأسباب تجارية بحتة، وقال: "فيما يخص التيار الشمالي فهم يسمون كل شيء كما هو: المشروع تهديد مباشر لقطاع الأعمال الأمريكي وهو يتعارض مع مصالحنا، ونحن نريد تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وهذا المشروع يعرقل ذلك".

هذا وفي أوائل حزيران/ يونيو الجاري، تم عرض مشروع قانون جديد حول العقوبات ضد مشروع "التيار الشمالي-2" على مجلس الشيوخ الأمريكي، ويقترح فرض عقوبات على شركات التأمين للسفن التي تعمل على مد خط أنابيب الغاز. أيد الوثيقة خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، بما في ذلك السناتور ذو نفوذ عن ولاية تكساس، تيد كروز.