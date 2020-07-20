موسكو: دول الشرق الأوسط ستشارك بالمرحلة الثالثة لاختبار اللقاح الروسي ضد كورونا

صرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، اليوم الإثنين، بأن المرحلة الثالثة من الاختبارات التي سيخضع لها اللقاح الروسي ضد الفيروس التاجي ستجري في الشرق الأوسط بالإضافة إلى روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال دميترييف، في مقابلة مع موقع "ستوبكورونافيروس.رو": "بادئ ذي بدء، سنقوم بتلبية احتياجات روسيا، ولكن التعاون الدولي يعتبر جزءا هاما من عملية تطوير هذا اللقاح وخضوعه للتجارب السريرية. ولذلك، نخطط لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في منطقة الشرق الأوسط ، بما في ذلك على 100 شخص في الإمارات العربية المتحدة وتركيا، بالإضافة إلى دول أفريقيا وغيرها من الدول. نحن نشاهد أن اللقاح يحظى باهتمام كبير في العالم".

وأوضح دميترييف أن إنتاج هذا اللقاح في الدول الأخرى سيتم من خلال شراكات مع صناديق سيادية.

يذكر أن دميترييف سبق وقال إن الصندوق يناقش المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي في المملكة العربية السعودية، وكذلك إنتاجه في ذلك البلد.

بدوره قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في وقت سابق أيضا، إن المرحلة الثالثة من عملية البحث بشأن اللقاح الروسي المضاد للفيروس التاجي ستجري بالتوازي مع بداية استخدامه في التداول المدني، والقيام بجمع البيانات عن نوعية عمل هذا الدواء.