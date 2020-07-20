السفير الإيراني في موسكو: طهران مهتمة بشراء أحدث الأسلحة الروسية

قال السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، اليوم الاثنين، إن طهران مهتمة بشراء أحدث الأسلحة الروسية، مؤكدا أن موسكو شريك ذو أولوية في التعاون العسكري.

موسكو - سبوتنيك. وقال جلالي، في إجابة على سؤال عما إذا كانت إيران مهتمة بالحصول على أسلحة جديدة من روسيا: "بالطبع هذا هو الحال".

وتابع: "سنتشاور مع روسيا بشأن ما نحتاجه لتعزيز قدراتنا الدفاعية، لقد كانت الحكومة الروسية والشعب الروسي ولا يزالون إلى جانبنا في الأوقات الصعبة، كما تعد روسيا شريكا ذا أولوية بالنسبة لنا، هناك فرص كبيرة في هذا المجال، كما نأمل أن تتقوى علاقتنا في هذا المجال مع مرور الوقت".

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني مؤخرا على مواصلة التعاون بين البلدين، وحماية الاتفاق النووي، ومواجهة الجهود الأمريكية الأحادية بشأن تمديد حظر التسليح المفروض على إيران.

ووفقًا لبيان صدر عن الرئاسة الإيرانية، أكد روحاني خلال اتصال هاتفي مع بوتين على "استمرار التعاون الشامل بين طهران وموسكو"، مضيفًا "نثمن دعم روسيا للاتفاق النووي".