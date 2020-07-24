روسيا تلزم الأجانب القادمين إليها بامتلاك تحليل الكشف عن "كورونا" لا تتجاوز مدته 72 ساعة

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الجمعة، أنه يتوجب على الأجانب القادمين إلى روسيا ان يمتلكوا تحليلا مخبريا سلبيا للكشف عن فيروس كورونا المستجد لا تبلغ مدته اكثر من 72 ساعة.

موسكو-سبوتنيك. وقالت غوليكوفا، في حديث لقناة "روسيا 24": "تشترط روسيا على المواطنين الأجانب قبل 72 ساعة من السفر إليها، إجراء تحليل مخبري للكشف عن فيروس كورونا المستجد على أن تكون النتيجة سلبية".

وأوضحت غوليكوفا أنه بالنسبة للمواطنين الروس القادمين، من الممكن إجراء التحليل في غضون 72 ساعة على الأراضي الروسية.

وأعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق من اليوم، استئناف الطيران الدولي في الأول من شهر آب/أغسطس المقبل، من مطارات موسكو وضواحي موسكو وسان بطرسبورغ وروستوف على الدون.

ووفقا له، سيتم تشغيل الرحلات الجوية الدولية من مطارات موسكو ومدينة سان بطرسبورغ وروستوف نا دونو.

من جانبه قال وزير النقل الروسي يفغيني ديتريخ إن سلطات الطيران الروسية تتفاوض مع 30 دولة بشأن إعادة الرحلات الجوية.

وقال ديتريخ، اليوم الجمعة: "يستمر العمل على توسيع جغرافية الوجهات الدولية المفتوحة. لدينا الآن نحو 30 دولة تتفاوض معها سلطات الطيران.

يذكر بأن روسيا علقت جميع الرحلات الجوية منذ 27 مارس/ آذار، باستثناء بعض الرحلات المتعلقة بالتصدير والشحن والبريد وسيارات الإسعاف والرحلات الإنسانية.