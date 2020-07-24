موسكو تنظم 4 رحلات لإعادة الأطفال الروس من سوريا

أعلنت مفوضة رئيس روسيا لحقوق الطفل، الروسية آنا كوزنتسوفا، اليوم الجمعة، عن تنظيم أربع رحلات جوية لإعادة الأطفال الروس من منطقة الحرب في سوريا.

وقالت كوزنتسوفا خلال مؤتمر صحفي: "تم إعداد الرحلات إلى سوريا.. وتجهيز 70 وثيقة من المستندات اللازمة لذلك، حاليا تم الإعداد لأربع رحلات جوية، وسيتم تنفيذها واحدة تلو الأخرى".

يذكر أنه أعيد بالمجمل 157 طفلا إلى روسيا من مناطق الحرب في الشرق الأوسط، من العراق 122 و35 من سوريا. وتمكن الأطباء الروس خلال رحلتهم الأخيرة إلى سوريا، من أخذ عينات من الحمض النووي من أكثر من 70 يتيمًا في مخيمات اللاجئين، التي لم تكن خاضعة لسيطرة السلطات الرسمية في دمشق.

يذكر أنه في عام 2017، تأسست لدى المفوضية الروسية لشؤون الطفل، لجنة بين الوزارات المعنية لدعم عودة الأطفال الروس من مناطق الصراعات إلى الوطن. ووضعت اللجنة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والطوارئ والداخلية والصحة، وغيرها من الوزارات الروسية ترتيبات خاصة لذلك، أصبح بالإمكان من خلالها تنظيم عملية عودة أكثر من 100 طفل من العراق إلى روسيا.