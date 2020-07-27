الكشف عن تفاصيل مخطط إرهابي تم إحباطه في موسكو

صرح مصدر في سلطات إنفاذ القانون لـ"سبوتنيك"، أن الإرهابي الذي تم تصفيته في ضواحي موسكو، اليوم الاثنين، كان يخطط لشن هجوم إرهابي على حديقة وسط العاصمة.

وقال المصدر، "قام عناصر جهاز الأمن باعتقال المسلح في نفس اليوم الذي كان يستعد فيه لشن هجوم إرهابي على إحدى الحدائق المركزية في موسكو".

وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي، سابقا: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية ولجنة التحقيق الروسية، بإحباط أنشطة عضو في منظمة إرهابية كان يخطط لارتكاب عمل إرهابي في أحد الأماكن المزدحمة في موسكو".

وعثرت عناصر الأمن في المكان على رجل يحمل بندقية رشاشة طراز " أ ك س-74 او" (كلاشينكوف) وثلاث مخازن رصاص، وقنبلتين، إحداهما "إف-1" والأخرى "ار غي دي".

وتبين أن الإرهابي مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى، كان يعيش بالعاصمة الروسية في شقة مستأجرة، وأوضح جهاز الأمن في بيانه أنه تم العثور على أدلة مادية في الشقة المستأجرة على أن المجرم كان مرتبطًا بممثلي تنظيم إرهابي دولي في سوريا وكانوا يستعدون للقيام بقتل جماعي للمواطنين".

من جانبها قالت كبيرة مساعدي رئيس المكتب الجنائي في منطقة ضواحي موسكو للصحفيين، أولغا فرادي، بأنه تم فتح قضية جنائية بموجب المادة "التعدي على حياة ضباط إنفاذ القانون".