"جدار اللهب".. حرائق غابات مرعبة في ياقوتيا الروسية.. فيديو

المشاهد تظهر التهام الحرائق مساحات كبيرة من الغابات، في الوقت الذي تطوع فيه سكان قرية سافاتاي المجاورة، للعمل مع الأجهزة المختصة لإطفاء الحرائق.
وبحسب الجهات المختصة فإن الوضع في المنطقة لايزال متوترا نتيجة لما تشهده من حرائق منتشرة، والتي وصل عددها إلى 65 حريقا تنتشر في مناطق مختلفة.
وأضافت السلطات بأن الحرائق امتدت على مساحة 386.4 هكتارا، بحسب ما نقل موقع "tvzvezda" الروسي.
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О ситуации с природными пожарами в Среднеколымском улусе. Info: @minecologia_yakutia По состоянию на 19.00 часов 27 июля проведены следующие работы по природным пожарам в Среднеколымском районе. Пожар №109 от 23.07.2020 г. пос. Сватай на 27.07.2020 г. причина сухая гроза работают 164 мобилизованных, 1 руководитель лесничества Трактор МТЗ – 2 ед,, ДТ-75 – 2 ед., мотопомпа -3 ед.,водовозка – 2 ед., РЛО – 15 В течение суток: - прокладка минполос – 2,4 км. - противопожарных разрывов – 450 м. Пожар №87 от 14.07.2020 г. пос Алеко – Кюель причина сухая гроза. Локализован на площади 96 га из них лесной 26, нелесной 76 га. На окарауливание – 1 работник лесничества, 2 мобилизованные Пожар №88 от 15.07.2020 г.пос Алеко – Кюель работают 47 мобилизованных Проведено общее: - проклкадка минполос 11 км. - Проводится встречный пал. - Привлечено ПХС – 3, МЧС 23, МОБ - 21 - Техники: 4 ед. –ДТ, 4 ед. – МТЗ - 82, 5 ед. мотовездеходов, 3 емкостя,1 ед. водовоз, 5 мотопомпы, 35 РЛО Пожар №108 от 22.07.2020 г. пос. Эбях на 27.07.2020 г. причина сухая гроза работают 31МОБ, 1 ЛО Трактор МТЗ – 1 ед,, ДТ-75 –1 ед.,Т-150 – 1 ед., мотопомпа -3 ед.,водовозка – 2 ед., РЛО – 13 В течение суток: - прокладка минполос – 4 км. Проводится встречный пал. Угрозы населенным пунктам нет.
وبحسب شهود عيان فإن قرية سافاتاي يعيش فيها حوالي 400 شخص، وهم تحت تهديد هذه الحرائق والتي تسببت بانعدام الرؤية وصعوبة التنفس.
هذا وأفادت وزارة الغابات الإقليمية الروسية، في وقت سابق، عن إخماد أربعة حرائق في غابات إقليم كراسنويارسك، على مساحة 300 هكتار، والتي وفقا للمعطيات الأولية نشأت بسبب العواصف الرعدية التي ضربت المنطقة في الآونة الأخيرة.
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