موسكو تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى ثلاث دول منذ بداية أغسطس

أعلن مطار فنوكفا الدولي في موسكو استئناف الرحلات الجوية إلى تركيا والمملكة المتحدة منذ بداية أغسطس/آب.

وفقًا لقرار حكومة الاتحاد الروسي وأمر رئيس وكالة النقل الجوي الفيدرالي ألكسندر نيرادكو، سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى تركيا وبريطانيا اعتبارا من 1 أغسطس وغلى تنزانيا دون تحديد المدة.

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد أعلن في اجتماع حكومي بوقت سابق من هذا الشهر، أن روسيا ستستأنف الرحلات الدولية اعتبارا من أول شهر أغسطس المقبل.

يذكر بأن روسيا علقت جميع الرحلات الجوية منذ 27 مارس/ آذار، باستثناء بعض الرحلات المتعلقة بالتصدير والشحن والبريد وسيارات الإسعاف والرحلات الإنسانية.