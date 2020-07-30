دراسة تكشف عن عمر "كورونا" في المياه المغلية والمحتوية على مادة الكلور

أعلنت هيئة الرقابة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك (روسبوتريبنادزوز)، اليوم الخميس، أن أغلب جزيئات فيروس كورونا (90 بالمئة) تموت في الماء في درجة حرارة الغرفة في غضون 24 ساعة و99.9 بالمئة في غضون 72 ساعة .

وذكر المكتب الصحفي للهيئة في إفادة إلى وكالة "سبوتنيك": "لقد ثبت أن الفيروس لا يتكاثر في الماء الذي يحتوي على الكلور بالإضافة إلى مياه البحر، ولكن يمكن أن يبقى الفيروس حيا".

وتابع المكتب: "وفي الوقت نفسه، يعتمد وقت تعطيل فيروس كورونا الجديد بشكل مباشر على درجة حرارة المياه، ففي ماء بدرجة حرارة الغرفة، قتلت 90 بالمئة من جزيئات فيروس كورونا خلال 24 ساعة و99.9 بالمئة خلال 72 ساعة".

وأضاف المكتب الصحفي أن "الماء المغلي يؤدي إلى القضاء الكامل على الفيروس، وفي الماء "المكلور" يفقد الفيروس قابليته للبقاء".

وأوضح المكتب الصحفي، بأنه في مركز "فيكتور" التابع لـ "روسبوتريبنادزور"، أجريت دراسات لتحديد قدرة فيروس كورونا على البقاء حيا في عينات المياه.