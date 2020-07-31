مفت روسي يدعو مسلمي البلاد إلى بناء مجتمع خال من العنصرية

أعلن عميد المعهد الإسلامي في موسكو، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، دامير خير الدينوف، اليوم الجمعة، إن بناء المجتمع يجب أن يكون على أساس المساواة بين الناس بغض النظر عن الدين والعرق ولون البشرة.

وألقى خير الدينوف خطابا خلال صلاة الجمعة في جامع موسكو، قال فيه:

"ليس هناك شك في أنه يجب على كل مجتمع وكل فرد أن يتغلب على العنصرية ورهاب الأجانب، أولاً وقبل كل شيء، في أنفسنا وفي وعينا. ويجب أن نجد القوة لبناء مجتمع على أساس عدم انتهاك الحقوق أو انتقاص الكرامة فيه، لا على أساس انتماء الفرد إلى طبقة اجتماعية أو دين".

وشدد المفتي على أن أفكار التفوق الديني والعرقي تتعارض مع الإسلام.

حيث أوضح، أن أفكار التفوق القومي أو الاجتماعي أو الثقافي أو أي تفوق آخر هي في الواقع عار على البشرية. وتجلب هذه المشتقات من الكبرياء والأنانية، منذ زمن آدم وحواء (عليهما السلام)، الظلم وسفك الدماء والمعاناة وعدم المساواة للجنس البشري. والعنصرية هي نتيجة نسيان حقيقة أن الجنس البشري كله نشأ من جذر واحد. والإيمان بالله... يجعل فكرة العدالة والمساواة لا جدال فيها. الكون كله مبني على مبدأ التوازن ومحبة الخالق المتساوية لجميع الخلائق.

وكان رئيس مجلس الإفتاء الروسي والإدارة الروحية للمسلمين في روسيا، المفتي الشيخ رافيل عين الدين، قد هنأ أمس الخميس، المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب عين الدين عن أمله في أن يتفهم المؤمنون بشكل صحيح القيود المفروضة على الاحتفالات لهذا العام بسبب الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم بسبب جائحة كورونا.