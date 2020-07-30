مفتي روسيا يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى

هنأ رئيس مجلس الإفتاء الروسي والإدارة الروحية للمسلمين في روسيا، المفتي الشيخ رافيل عين الدين، اليوم الخميس، المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب عين الدين عن أمله في أن يتفهم المؤمنون بشكل صحيح القيود المفروضة على الاحتفالات لهذا العام بسبب الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم بسبب جائحة كورونا.

وجاء في نص التهنئة: "نيابة عن مجلس الإفتاء الروسي والإدارة الروحية للمسلمين في روسيا وجميع رجال الدين، أهنئكم جميعا بمناسبة هذا العيد العظيم، ولضمان السلامة يجب الحد من التواصل والمشاركة بالتجمعات، وأنا واثق من أن زملائي المؤمنين في جميع أنحاء العالم يقدرون بشكل صحيح القيود التي تم إدخالها في الاحتفال بعيد الأضحى وأداء مناسك الحج".

وأضاف المفتي "آمل أن تقضون هذه المناسبة العظيمة بين أفراد الأسرة، والأكثار من كلمات التكبير والحمد".

وأوصت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، باتخاذ إجراءات صارمة خلال عيد الأضحى، للحد من تفشي وباء كوفيد-19، محذرة من أنه لا يزال من غير الممكن العودة للممارسات اليومية أو الطبية السابقة.

يشار إلى أن إدارة السياسة الوطنية والعلاقات الأقاليمية في العاصمة الروسية موسكو، أعلنت، في وقت سابق، أن صلاة عيد الأضحى في المساجد والمصليات ستقام دون مصلين.