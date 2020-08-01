روسيا تعتزم بدء تلقيح السكان ضد فيروس "كورونا" في أكتوبر

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أنه من المخطط بدء حملات تلقيح السكان في روسيا ضد فيروس "كورونا"، في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

نيجني نوفغورد-سبوتنيك. وقال موراشكو في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن نخطط لأعمال تلقيح واسعة، علينا توسيع رقعة التلقيح تدريجيا، ومن المخطط لذلك في شهر أكتوبر".

وأوضح الوزير أنه سيتم بعد تسجيل اللقاح بدء استعماله على شرائح من السكان ومراقبة النتائج، وسيتم البدء بتلقيح الشرائح الأكثر عرضة للإصابة، وهم المعلمون والأطباء، مع المراقبة الطبية بعد التلقيح.

وأعلن، في وقت سابق، مصدر في المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي" أنه من المقرر تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا في 10-12 آب / أغسطس المقبل.

وقال المصدر: "في 10 - 12 أغسطس، يجب أن تكون وثائق التسجيل جاهزة، وبعد الحصول على الموافقة من هيئة الرقابة الصحية، من المقرر الحصول على تصريح تداول مدني في 15-16 أغسطس".

وفي وقت سابق، أعلن مدير المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي"، ألكسندر غينتسبورغ، أن اللقاح ضد كوفيد 19، سيكون مناسبًا للجميع باستثناء الأشخاص، الذين يعانون من أمراض مزمنة شديدة في جهاز المناعة.