مركز روسي يبدأ إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا في نوفمبر

أعلن المدير العام لمركز "فيكتور" العلمي في نوفوسيبيرسك، رينات ماكسيوتوف أن المركز سيبدأ إنتاج اللقاح ضد كورونا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال لـ"فيستي": "نتوقع إطلاق الإنتاج في نوفمبر من هذا العام. ولذلك، أقرب إلى نهاية العام - بداية العام التالي، يمكننا التحدث عن الانتقال إلى التطعيم على الأقل للمجموعات المعرضة للخطر مع الانتقال اللاحق إلى التطعيم الشامل".

عشية وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قال إن التطعيم سيكون مجانيًا للروس، وسيتم تغطية جميع التكاليف من الميزانية. سيتم إعطاء اللقاحات أولا لمجموعات خاصة - الأطباء والمعلمين.

كما تحدث عن الانتهاء من التجارب السريرية للقاح آخر ضد فيروس كورونا - تم تطويره من قبل المركز القومي للبحوث لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي". وفقًا لموراشكو، من المقرر أن يبدأ التطعيم الشامل في روسيا في أكتوبر/ تشرين الأول.