زاخاروفا تعلق على تصريحات الرئيس الأوكراني الأسبق حول اتفاقيات مينسك

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، على تصريح الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كرافتشوك الذي قال إنه لا يفهم تماما مكونات الوضع الخاص لدونباس، المذكورة في اتفاقيات مينسك.

وقالت زاخاروفا: "قال إنه لا يفهم تماما مكونات الوضع الخاص لدونباس، المذكورة في اتفاقيات مينسك، عليه عوضا من عقد مؤتمرات القمة الدولية، عليهم أخيرا عقد مؤتمر داخلي أوكراني واحد ليجتمع الرؤساء السابقون لأوكرانيا ليونيد كرافتشوك وليونيد كوتشما وبيترو بوروشينكو والرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي ويحاولوا فهم ما هو مكتوب في اتفاقات مينسك".

وأضافت: "لقد شاركوا جميعا في الموضوع، اثنان في مجموعة الاتصال، وواحد وقع على وثائق مينسك، والأخير جعل الموضوع جزء من برنامجه الانتخابي".

وأوضحت زاخاروفا، أن رئيسين من هؤلاء الأربعة لم يكن لديهم أي أسئلة حول اتفاقات مينسك، ولم يذكروا أبدا أنهم لم يفهموا شيئا منها.