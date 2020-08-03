روسيا تنتج عدة ملايين جرعة لقاح كورونا شهريا بحلول 2021

أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، إنه من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين جرعة لقاح فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021.

ووفقا له، أولا وقبل كل شيء، سوف يعتمد حجم الإنتاج على احتياجات نظام الرعاية الصحية. كما من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي" في سبتمبر/أيلول.

وقال الوزير، "وفقًا للتقديرات الأولية... سنتمكن من ضمان إنتاج عدة مئات الآلاف من الجرعات من اللقاح شهريًا مع زيادة لاحقة إلى عدة ملايين بحلول بداية العام المقبل. وسنبذل قصارى جهدنا لضمان تنفيذ هذه الخطط".

وأعلنت هيئة الرقابة على الاستهلاك الروسية "روس بوتريب نادزور"، في وقت سابق، إنه يتم تطوير 26 نوعًا مختلفًا من اللقاحات ضد فيروس كورونا على أساس تجارب 17 منظمة علمية. واجتاز لقاح واحد طوره مركز "غامالي" تجارب سريرية على المتطوعين. كما يقوم مركز "فيكتور" بتطوير لقاح على ستة منصات تكنولوجية مختلفة. ومن المقرر إطلاق أول لقاح منهم في سبتمبر/أيلول، والثاني في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.