هيئة حماية المستهلك الروسية: "فيكتور" يطور اللقاح ضد كورونا مع مراعاة جميع المتطلبات

أعلنت الخدمة الصحفية لهيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" أن اللقاح ضد فيروس كورونا الذي يطوره مركز "فيكتور"، يطور مع الأخذ في الاعتبار جميع المتطلبات الإلزامية، وتراعي بروتوكولات أبحاث اللقاح الخبرة المحلية والعالمية، والالتزام الصارم بقواعد البحث يسمح لنا بالقول إن الدواء سيكون عالي الجودة وآمن.

وقالت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك": "اللقاح ضد فيروس كورونا "إيبيفاك كورونا"، الذي يطور في مركز "روس بوتريب نادزور" "فيكتور" يراعي جميع المتطلبات الإلزامية والتوصيات التنظيمية التي ينص عليها القانون الروسي".

وأكدت الخدمة الصحفية أن المركز يتبع أيضًا توصيات منظمة الصحة العالمية، وتراعي بروتوكولات الدراسات قبل السريرية والسريرية للقاح الخبرة المحلية والعالمية.

وأشارت الخدمة إلى أن "الالتزام الصارم بقواعد إجراء التجارب قبل السريرية والسريرية يمنح الثقة في الحصول على لقاح آمن وعالي الجودة لسكان روسيا".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "التلغراف" عن كريستيان ليندميير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، قوله إن على العلماء الروس إجراء جميع الاختبارات اللازمة للقاح قبل الحصول على ترخيص.