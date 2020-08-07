بوتين يناقش لبنان وكيفية مساعدته بعد انفجار مرفأ بيروت

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه يعتزم مناقشة ما يمكن فعله لمساعدة لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي.

وقال الرئيس الروسي في مستهل الاجتماع: "كلنا نرى الحادث المأساوي في لبنان. أنتم تعلمون أنه بناء على تعليماتي، تم تشكيل مجموعة من قوات الطوارئ، وتم توفير قوات إضافية لها من وزارة الصحة الروسية".

وأضاف بوتين قائلا: "بدأ زملاؤنا العمل بالفعل في العاصمة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت، دعونا نفكر فيما يمكن فعله لمساعدة الناس في هذا البلد".

وأعلنت الوزارة عن إرسال 5 طائرات إلى لبنان للمساعدة في إزالة أنقاض الانفجار، بالإضافة إلى إرسال متخصصين من هيئة حماية المستهلك الروسية إلى بيروت، ومختبرات للكشف عن فيروس "كورونا" وملابس ووسائل للوقاية.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.