زاخاروفا: السفارة الروسية انضمت إلى حل الوضع بشأن احتجاز الصحفيين في مينسك

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن السفارة الروسية في بيلاروس، انضمت إلى حل الموقف فيما يتعلق باحتجاز صحفيي قناة "دوجد" التلفزيونية، في مينسك.

موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للصحفيين، اليوم الأحد: "انضمت السفارة الروسية في جمهورية بيلاروس، من أجل حل الموقف فيما يتعلق باحتجاز صحفيي دوجد، في مينسك، وهي على اتصال بالجانب البيلاروسي. وقد تم تحديد مكان وجودهم."

وأضافت بأنه يتم تقديم المساعدة القنصلية للصحفيين. وخلصت إلى أن: "سبب الحادث هو عدم وجود الاعتماد اللازم لديهم".

وفي وقت سابق ظهرت في موقع "دوجد" على قناة "تلغرام"، معلومات عن اعتقال مراسلين اثنين ومصور، يعملون في القناة التلفزيونية الروسية، كما وجرى التأكيد على أن: "أشخاصاً يرتدون ملابس مدنية ومقنعين قاموا باعتقالهم وأخذهم بعيداً إلى جهة مجهولة".

كما وصرحت ممثلة المقر الرئيسي للمرشح الرئاسي السابق فيكتور باباريكو، ماريا كوليسنيكوفا لقناة "دوجد"، بأن الصحفيين اعتقلوا بعد أن تحدثوا معها في الشارع.

وقال رئيس تحرير قناة "دوجد" التلفزيونية، تيخون دزيادكو لوكالة "سبوتنيك"، بأن القناة طلبت في الـ 15 من حزيران/يونيو، اعتمادها للعمل في بيلاروس، لكنها لم تتلق رداً.