عالم أوبئة يدعو لارتداء القناع الصحي في العامين المقبلين للحد من تفشي "كورونا"

صرح عالم الأوبئة والعدوى الفيروسية، الروسي ميخائيل فافوروف، بأنه من المتوقع بأن يشهد العالم موجة ثانية من تفشي فيروس "كورونا" في الخريف.

وقال الخبير بأن فترة شهر أغسطس/ آب وحتى منتصف سبتمبر/ أيلول، تعتبر بمثابة فترة راحة ولكنها فترة التقلبات الموسمية.

مضيفا بأن ارتفاع نسبة تفشي العدوى ستكون في أكتوبر، وسيعاني الأشخاص الذين سيصابون في هذه الفترة أكثر من غيرهم الذين أصيبوا في فترة الصيف.

وحول نسبة انتشار الفيروس في موسكو، قال فافوروف

"موسكو ستشهد ارتفاعا بطيئا في وقت مبكر، كما سيكون الفيروس أكثر عدوانية مقارنة بما هو عليه الآن، ولكن لن تصل أرقام العدوى للتي كانت عليها في وقت سابق، كما وستنتشر العدوى في نوفمبر ويناير، على أن تعود وتنخفض بشكل تدريجي، وسيكون من السهل السيطرة عليها".

كما واقترح الخبير ارتداء الأقنعة الطبية لمدة عامين آخرين.