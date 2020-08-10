بوتين يهنئ لوكاشينكو بفوزه في الانتخابات

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

ونقلت الخدمة الصحيفة للكرملين نص البرقية: "آمل أن تساهم أنشطة دولتكم في زيادة تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية ذات المنفعة المتبادلة في جميع المجالات، وتعميق التعاون".

كما أعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن يواصل لوكاشينكو بناء عمليات التكامل، مشيرا إلى أن ذلك سيلبي المصالح الأساسية للشعبين الشقيقين لروسيا وبيلاروسيا".

وفي وقت سابق، هنأ رئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف لوكاشينكو بفوزه في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا.

وفاز ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، التي جرت يوم أمس الأحد، بحصوله على نسبة 80.23 % من الأصوات، حسب النتائج الأولية التي قدمتها لجنة الانتخابات المركزية اليوم الاثنين.

فقد حصل لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، على نسبة 80.23% من الأصوات، حسب النتائج الأولية المقدمة رسميا من قبل اللجنة المركزية للانتخابات، فيما حصلت أقوى منافسيه سفيتلانا تيخانوفسكايا زوجة المدون المحتجز سيرغي تيخانوفسكي على 9.9 %.