هيئة حماية المستهلك الروسية تؤكد تطور المناعة ضد "كورونا"

أظهرت دراسة تقوم بها هيئة حماية المستهلك الروسية، عن تطور في المناعة لدى الإنسان ضد فيروس "كورونا".

وقالت رئيسة القسم في الهيئة، آنا بوبوفا، في اجتماع مع المجلس التنسيقي لمكافحة "كورونا"، بأنه يوجد تطور في الجهاز المناعي في محاربة الفيروس.

واستندت بوبوفا في تصريحاتها على بحث قامت به الهيئة، وأجرته في أبريل/نيسان، بين العاملين في المجال الطبي في موسكو، ولوحظ اكتشاف كميات جيدة من الغلوبين المناعي الذي يقوم بمحاربة الفيروس وارتفاع نسبته لـ17.7 في المئة.

وأضافت بأنه تم تكرير التجربة بعد أكثر من 30 يوما، ولدى نفس الأشخاص تم ملاحظة زيادة المناعة لديهم بنسبة 49.4 في المئة، وما يقوله العلماء تؤكده نتائج البحث العلمي، فبعد مضي فترة قليلة ازداد عدد الأجسام المضادة.

وكانت الهيئة قد أعلنت، في وقت سابق، عن قيام مركز "فيكتور" بتطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" يراعي بروتوكولات أبحاث اللقاح الخبرة المحلية والعالمية.

وأكدت الخدمة الصحفية أن المركز يتبع أيضًا توصيات منظمة الصحة العالمية، وتراعي بروتوكولات الدراسات قبل السريرية والسريرية للقاح الخبرة المحلية والعالمية.