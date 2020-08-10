مقاتلة "سو-27" الروسية تعترض طائرات استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

انطلقت مقاتلة روسية من طراز "سو-27" التابعة لقوات الدفاع الجوي لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز "أر سي-135" وطائرة دورية من طراز "بوسيدون" فوق البحر الأسود.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين: "في العاشر من شهر آب/أغسطس 2020، رصدت وسائل الدفاع الجوي هدفين طائرين يقتربان من الحدود الروسية فوق المياه الدولية للبحر الأسود، وقد انطلقت مقاتلة من طراز سو-27 تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراضهما".

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية اقترب على مسافة آمنة من الهدفين للتعرف عليهما، وتبين أنهما طائرة استطلاع من طراز "أر سي-135" تابعة للقوات الجوية الأميركية، وطائرة دورية من طراز "أر 8 إيه- بوسيدون" تابعة للبحرية الأمريكية.

وتابع البيان: "بعد ابتعاد الطائرتين عن الحدود الروسية عادت المقاتلة إلى قاعدتها".

يذكر أن مركز الدفاع الوطني الروسي للمراقبة، قد أعلن الجمعة الماضي، أن ثلاث مقاتلات روسية طراز "سو - 35" اعترضت قاذفة أمريكية استراتيجية فوق مياه بحر أوخوتسك غرب المحيط الهادئ.