الدفاع الروسية: ثلاث طائرات "ميغ 31" تعترض طائرة مسيرة أمريكية فوق بحر تشوكوتسكي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن اختراق جديد للحدود الروسية، حيث اعترضت ثلاث طائرات من طراز "ميغ-31" طائرة مسيرة أمريكية من طراز "غلوبال هاوك" فوق بحر تشوكوتسكي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان القيادة المركزية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء:

"في 11 آب/ أغسطس، رصدت أجهزة مراقبة المجال الجوي الروسي فوق المياه المحايدة لبحر تشوكوتسكي هدفًا جويًا يقترب من الحدود الروسية".

وأضاف البيان: "ولاعتراض الهدف، تم الدفع بثلاث مقاتلات من طراز "ميغ-31" تابعة للدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الشرقية.".

وكانت مقاتلة روسية من طراز "سو-27" التابعة لقوات الدفاع الجوي انطلقت أمس الإثنين لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز "أر سي-135" وطائرة دورية من طراز "بوسيدون" فوق البحر الأسود.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في العاشر من شهر آب/ أغسطس 2020، رصدت وسائل الدفاع الجوي هدفين طائرين يقتربان من الحدود الروسية فوق المياه الدولية للبحر الأسود، وقد انطلقت مقاتلة من طراز سو-27 تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراضهما".

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية اقترب على مسافة آمنة من الهدفين للتعرف عليهما، وتبين أنهما طائرة استطلاع من طراز "أر سي-135" تابعة للقوات الجوية الأميركية، وطائرة دورية من طراز "أر 8 إيه- بوسيدون" تابعة للبحرية الأمريكية.

وتابع البيان: "بعد ابتعاد الطائرتين عن الحدود الروسية عادت المقاتلة إلى قاعدتها".