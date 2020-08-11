ممثل منظمة الصحة العالمية على اتصال مع روسيا بشأن تقييم اللقاح الأول ضد كورونا

قال الممثل الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في روسيا، طارق يزاريفيتش، في إفادة صحفية، إن منظمة الصحة العالمية على اتصال بالسلطات الروسية بشأن تقييم فعالية وسلامة أول لقاح مسجل ضد COVID-19.

موسكو - سبوتنيك. وقال يزاريفيتش: "نحن على اتصال بالسلطات الروسية، النقاش يدور حول التأهيل المسبق للقاح".

وأشار يزاريفيتش إلى أن: "تسريع إنتاج اللقاحات يجب ألا يأتي على حساب سلامتها، فللقيام بذلك وفقًا لإجراءات منظمة الصحة العالمية، يجب على خبراء المنظمة التحقق مسبقًا من سلامة أي منتج جديد من أجل معرفة أدائه بحسب المعايير الدولية لإنتاج اللقاحات".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن اليوم، عن تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب.

وكان وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، قد أعلن في وقت سابق أيضا، أنه من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين من جرعة لقاح فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021.

ووفقا له، سيعتمد حجم الإنتاج على احتياجات نظام الرعاية الصحية. كما أنه من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي" في شهر أيلول /سبتمبر المقبل.