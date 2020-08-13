وزير الطاقة الروسي : نرى أنه من الصواب مواصلة اتفاق "أوبك +" وفق الجدول الزمني

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن روسيا تعتبر مواصلة تنفيذ اتفاق "أوبك +" وفقًا للجدول الزمني المعتمد، أمرا صائبا.

وقال نوفاك خلال مؤتمر صحفي: "نحن نسير وفق الجدول الزمني المحدد للاتفاقية المعتمدة وهذا صحيح. يبدو لي أن تخطيطنا طويل الأمد يسمح لنا بالقول إن القرارات الصحيحة قد اتخذت".

وقرر أعضاء "أوبك +" خفض الإنتاج بـ 10 ملايين برميل يومياً، ابتداء من الأول من أيار/ مايو 2020 لمدة شهرين.

كما تم الاتفاق على خفض الإنتاج بعد ذلك بـ 8 ملايين برميل يومياً لمدة 6 أشهر، حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري.

وبدءا من كانون الثاني/ يناير 2021، ستخفض الدول إنتاجها 6 ملايين برميل يوميا، لمدة 16 شهرا، تنتهي في نيسان/ أبريل 2022.

وخط الأساس لاحتساب التخفيضات سيكون إنتاج شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2018 بالنسبة لكافة الدول، باستثناء السعودية وروسيا اللتين ستخفضان الإنتاج من مستوى 11 مليون برميل يوميا.