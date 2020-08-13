رئيس مركز "غامالي": عامل الريزوس لن يكون مهما عند التطعيم ضد فيروس كورونا

أعلن رئيس مركز "غامالي"، عضو أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر غينسبورغ، أنه عند التطعيم ضد فيروس كورونا، لن يكون عامل الريزوس (Rh) مهما.

قال غونزبورغ، اليوم الخميس: "عند إجراء التطعيم، لن يلعب عامل الـRh أي دور... الجميع سيكونون محميين على قدم المساواة، لقاحنا (سبوتنيك V) يعمل وفقًا لمبادئ مختلفة تمامًا، وليس وفقًا لتلك التي يدخل بها العامل الممرض نفسه إلى الخلية".

بدورها، صرحت رئيسة قسم البحوث السريرية في معهد البحوث المركزية لعلم الأوبئة في هئية حماية المستهلك الروسية، تاتيانا روجينتسوفا في وقت سابق، أن تأثير عامل الريزوس على الإصابة بفيروس كورونا قيد الدراسة.

في وقت سابق، كتبت "صحيفة إزفستيا" الروسية، نقلاً عن بحث أجراه علماء إسبان وبرازيليون، أن الأشخاص الذين لديهم عامل Rh سلبي، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وكانت دراسة نشرت في مجلة "نيو إنغلاند" الطبية قد أشارت إلى أن أصحاب فصيلة الدم "إيه" (A) معرضون بدرجة أكبر من غيرهم للإصابة بالفيروس ومواجهة أعراض أشد.

يذكر أن عامل الريزوس (Rh) هو بروتين موروث موجود على سطح خلايا الدم الحمراء، فإذا كان الدم يحتوي البروتين، فعامل Rh موجب، وإذا كان ينقصه البروتين، Rh سيكون سالبا.