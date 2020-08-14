روسيا تستأنف رحلاتها إلى جنيف اعتبارا من 15 أغسطس

ستستأنف شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" رحلاتها المنتظمة من موسكو إلى جنيف ابتداء من 15 آب / أغسطس.

وأعلنت الشركة في بيان "سيتم تشغيل الرحلات الجوية اعتبارا من 15 أغسطس في إطار برنامج مخفض رحلة واحدة في الأسبوع، أيام السبت".

وأشار البيان إلى أنه مع استئناف الرحلات الدولية، قد يتغير تواتر الرحلات.

وقال وزير النقل الروسي، سابقا، يفغيني ديتريخ، إن سلطات الطيران الروسية تتفاوض مع 30 دولة بشأن إعادة الرحلات الجوية.

وكانت موسكو قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتبارا من 27 آذار/ مارس الماضي، على خلفية الجائحة، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من حزيران/ يوليو حتى أوائل أغسطس.