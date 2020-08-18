إصابة وزير الطاقة الروسي بفيروس "كورونا"

صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بأن تحليل فيروس كورونا المستجد الذي أجراه وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، كانت نتيجته إيجابية.

موسكو-سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء الروسي في اجتماع للجنة الحكومية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشرق الأقصى: "مع الأسف، أصيب ألكسندر فالنتينوفيتش نوفاك بفيروس كورونا. دعونا نتمنى له الخير من كل قلوبنا. في الواقع، سافر بالطائرة إلى موسكو دون أن يشارك. وفقه الله".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية، أن نوفاك، المصاب بفيروس كورونا المستجد، سيشارك في مؤتمر "أوبك+" عبر الفيديو، والذي من المقرر انعقاده يوم الغد 19 أغسطس/آب.

وقالت المتحدثة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بهذا الصدد: "سيشارك (وزير الطاقة الروسي) في المؤتمر عبر الفيديو".