طبيب يكشف حالة المعارض الروسي نافالني

أعلن نائب رئيس الأطباء في مستشفى أومسك رقم 1 للطوارئ، أناتولي كالينيتشينكو، اليوم الخميس، أن حالة أليكسي نافالني، الذي نقل إلى المستشفى في أومسك من الطائرة بشكل عاجل، مستقرة ويقدم له العلاج المكثف، وقد تم إجراء عشرات الفحوصات له.

وقال الطبيب للصحفيين: " حالة المريض مستقرة. والعلاج المكثف مستمر، أحرزنا حتى الآن تقدمًا في تشخيص المرض، وتم الحصول على نتائج عشرات الفحوصات حول معايير حالة الدم وعمل الدماغ والأعضاء والأجهزة الأخرى. العلاج مستمر".

وتداول المستخدمون على "تلغرام" مقطع فيديو من متن الطائرة حيث يمكن سماع صراخ نافالني.

ويظهر مقطع الفيديو التالي نقل نافالني إلى المستشفى في سيارة إسعاف.

وأضاف الطبيب بأن المستشفى لديه مركز متخصص لعلاج المرضى: "الأطباء لا يفعلون فقط ما في وسعهم، بل هم منهمكون حقًا في إنقاذ حياته".

وأجاب كالينيتشينكو، عن سؤال الصحفيين ما إذا كان لا يزال هناك خطر على حياة نافالني، قائلاً بأنه حتى لحظة خروج المريض من المستشفى هناك دائمًا بعض الخطر على حياته.

هذا وقامت الطائرة التي كان على متنها نافالني من تومسك إلى موسكو بهبوط اضطراري في أومسك بسبب تدهور حالة المعارض أثناء الرحلة. ونقل نافالني إلى المستشفى حيث أكدت وزارة الصحة في الإقليم أن المريض في العناية المركزة.

وكتبت المتحدثة باسم المعارض يارميش على "تويتر": "نعتقد أن أليسكي تسمم بعد مزج السّم بالشاي الذي شربه، فهو لم يشرب شيئاً آخر صباح اليوم".