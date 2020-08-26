الخارجية الروسية تعلن إطلاق سراح 7 بحارة روس تم أسرهم في خليج غينيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق سراح سبعة بحارة روس تم أسرهم في خليج غينيا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "في 24 أغسطس/ آب، ونتيجة الجهود المشتركة لدبلوماسيي سفارة روسيا في أبوجا، والسلطات الرسمية النيجيرية وممثل مالك السفينة، تم إطلاق سراح سبعة بحارة روس المختطفين من سفينة "كيوراساو تريدر" بتاريخ 17 يوليو/ تموز خلال عملية سطو في خليج غينيا".

وأضافت الخارجية بأن البحارة في الوقت الحالي موجودون في مقر القوات البحرية النيجيرية في بورت هاركورت، حيث عليهم الخضوع لفحص طبي قبل عودتهم إلى الوطن".

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على هواء قناة "روسيا 1" بهذا الشأن، ورداً على سؤال حول دور وزارة الخارجية في تحرير الرهائن: "لقد تم تحرير 7 بحارة روس في الأيام الماضية... هذا يمكن أن يكون رداً على السؤال حول نشاط وزارة الخارجية، ويمكن أن تكون هذا المسألة من وجهة نظر البعض، ليست بذلك الحجم الكبير، لكن تم تحرير 7 أشخاص".