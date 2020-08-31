طائرة "سو-27" روسية تعترض 4 طائرات عسكرية فوق بحر البلطيق

قامت مقاتلة روسية من طراز "سو-27"، اليوم الاثنين، باعتراض ثلاث طائرات استطلاع وطائرة دورية فوق بحر البلطيق.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية: "في الحادي والثلاثين من شهر آب/أغسطس قامت وسائل السيطرة على المجال الجوي فوق بحر البلطيق برصد أربعة أهداف طائرة تقترب من الحدود الروسية، وقد انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لقوات الدفاع الجوي لأسطول البلطيق لاعتراضها والتعرف عليها ".

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية اقترب بمسافة آمنة من الأهداف الطائرة للتعرف عليها وتبين أنها: طائرة استطلاع استراتيجية من طراز "أر إس-135" تابعة للقوات الجوية الأميركية، وطائرة استطلاع من طراز "غولفستريم" تابعة للقوات الجوية السويدية، وطائرة من طراز "تشالنجر" تابعة للقوات الجوية الدنماركية، وطائرة دورية من طراز "أوريون" تابعة للقوات الجوية الألمانية.

وقد عادت المقاتلة الروسية إلى قواعدها بعد أن عادت الطائرات أدراجها دون انتهاك المجال الجوي الروسي.