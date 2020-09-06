زاخاروفا: روسيا مستعدة 24 ساعة في اليوم للتعاون مع ألمانيا بشأن نافالني

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن موسكو مستعدة على مدار 24 ساعة في اليوم للتعاون مع برلين فيما بتعلق بأليكسي نافالني.

موسكو-سبوتنيك.وقالت زاخاروفا، متحدثة على قناة "روسيا 24" : "نحن مستعدون على مدار 24 ساعة للتعاون مع الجانب الألماني. أود أن أذكركم أنه عندما كان السفير الروسي في وزارة الخارجية الألمانية، سأل عما إذا كانت هناك أي بيانات محددة يمكن أن يتلقاها الجانب الروسي للدراسة من أجل التحقيق، ولم يتم إعطاؤه أي شيء. اليوم لدينا الشيء نفسه".

وأعادت زاخاروفا، إلى الأذهان أن الجانب الروسي سلم ألمانيا طلب مكتب المدعي العام الروسي بشأن نافالني في برلين في الـ27 من أغسطس/ آب. وكون أن الطلب جرى إرساله على الفور، فقد توقعت موسكو نفس الرد السريع من العاصمة الألمانية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية : "ماذا نرى؟ لا يوجد إجابة حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، اتضح أن هذا الطلب فقط يوم الجمعة قد تم إرساله إلى دائرة الشؤون القانونية في برلين، وزارة العدل ... إذا كانت برلين بحاجة إلى السرعة ، فيجب أولا وقبل كل شيء أن تظهر هذه السرعة من قبل الجانب الألماني".