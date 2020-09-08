لافروف : روسيا تشعر بالقلق إزاء الوضع في البحر المتوسط وتدعو إلى إقامة حوار

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده على استعداد لتسهيل إقامة حوار بين قبرص وتركيا، معربا عن قلق موسكو إزاء الوضع في المنطقة.

نيقوسيا - سبوتنيك. وقال الوزير الروسي في مستهل اللقاء بينه وبين الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس، اليوم الثلاثاء: "إننا نشعر بالقلق إزاء الوضع في البحر الأبيض المتوسط ​​، وفيما يتعلق بالعلاقات مع الجمهورية التركية، فنحن مستعدون لتعزيز إقامة حوار براغماتي يقوم على المصالح المشتركة وللبحث عن حلول عادلة وقائمة على القانون الدولي".

وأضاف لافروف: ""نحن قلقون للغاية من أن قوة بعيدة - الولايات المتحدة - تحاول وضع البلدان الموجودة هنا ضد بعضها البعض، وبشكل عام، للترويج لمقولة: من ليس معنا، فهو ضدنا".

وهناك خلاف شديد بين تركيا واليونان حول نطاق الجرف القاري لكل منهما. وتفاقم الخلاف بعدما أرسلت تركيا سفينة تنقيب في مياه متنازع عليها ترافقها سفن حربية، بعد أيام من اتفاق بحري بين اليونان ومصر أغضب أنقرة.

وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة بين اليونان وتركيا في مياه شرقي البحر المتوسط، إذ واصلت تركيا جهود استكشاف الغاز ومددت أجل عمل سفن التنقيب بالمنطقة، والتي صاحبتها سفن حربية من البحرية التركية لحمايتها.