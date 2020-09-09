السفارة الروسية لدى نيجيريا تؤكد اختطاف القراصنة لروسيين أثناء الاستيلاء على سفينة

أكدت السفارة الروسية لدى نيجيريا، اليوم الأربعاء، اختطاف القراصنة لمواطنين روسيين، خلال استيلائهم على سفينة "ووتر فينيكس"، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين يبذلون جهودا لإطلاق سراحهما.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان السفارة على موقعها الإلكتروني الخاص: "نؤكد أنه في 8 أيلول/سبتمبر، وعلى بعد 30 كيلومترًا من مدينة لاغوس [النيجيرية]، اختطف روسيان نتيجة لهجوم قراصنة على سفينة "ووتر فينيكس". من جانبنا، وبالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في نيجيريا، نبذل جهودًا لمعرفة الموقع وإطلاق سراح الرهائن".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، أن السفارة الروسية لدى نيجيريا، تتحقق من المعلومات المتعلقة باحتمال أسر القراصنة لمواطنين روسيين، خلال هجوم على سفينة في خليج غينيا.

وسبق أن ذكرت صحيفة "نيجيريان تريبيون"، نقلاً عن شركة الأمن البحري "برايسيديوم إنترناشونال"، بأن القراصنة هاجموا سفينة شحن في نيجيريا، أمس الثلاثاء، وخطفوا القبطان وأحد أفراد الطاقم، وهما روسيان. ويذكر أن 18 شخصا كانوا على متن السفينة، منهم سبعة روس و11 فلبينيا.