بوتين يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس صربيا تسوية كوسوفو

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش تسوية كوسوفو.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين: "تم إيلاء اهتمام خاص لمشاكل التسوية في كوسوفو. أطلع ألكسندر فوتشيتش على المفاوضات التي جرت في واشنطن في 4 سبتمبر وفي بروكسل في 7 سبتمبر".

ولفت البيان إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الصربي.

وتابع البيان:"أكد بوتين مجددا على ثبات الموقف المبدئي لروسيا فيما يتعلق بتطوير حل وسط ومتوازن لبلغراد ، والذي يجب أن يوافق عليه مجلس الأمن الدولي".

وأضاف البيان:"تمت مناقشة مسائل تتعلق بالشراكة الاستراتيجية بين روسيا وصربيا. وأعرب الجانب الروسي عن تقديره الكبير للمساهمة الشخصية لألكسندر فوتشيتش في تطوير العلاقات الروسية الصربية".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث هاتفيا والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش، ناقشا يوم الأحد الماضي، نتائج الاجتماع في واشنطن والمحادثات المقبلة في بروكسل، حيث تم التأكيد على الالتزام بالتنمية الشاملة للشراكة الاستراتيجية والحوار السياسي وفقا لاتفاقيات رئيسي البلدين.

وقام الوفد الصربي بقيادة ألكسندر فوتشيتش بزيارة إلى الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري حيث أجرى محادثات مع "رئيس وزراء" كوسوفو المعلنة من جانب واحد، عبدلله هوتي، عقب ذلك وقع الطرفان اتفاقية تعاون اقتصادي بوساطة الرئيس دونالد ترامب.