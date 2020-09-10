مركز غامالي الروسي يرفض اتهامات الأجانب بعدم دقة البيانات الخاصة بلقاح "سبوتنيك V"

نفى مركز غامالي الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة بشكل قاطع مزاعم عدم دقة البيانات الإحصائية الخاصة بلقاح ضد كورونا والتي تحدثت عنها مجلة "لانسيت".

موسكو - سبوتنيك. وأكد المركز أنه قدم إلى "لانسيت" بروتوكولًا كاملًا وجميع البيانات التي تم الحصول عليها في سياق البحث العلمي.

وقال نائب مدير مركز الأبحاث دينيس لوغونوف لوكالة "سبوتنيك": "مركز غامالي يرفض رفضا قاطعا اتهامات مجموعة من العلماء بعدم دقة البيانات الإحصائية المنشورة في مجلة لانسيت".

وأضاف أن: "المركز قدم إلى لانسيت بروتوكولًا كاملًا وجميع البيانات التي تم الحصول عليها في سياق البحث العلمي".

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.