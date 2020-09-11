بيسكوف: الكرملين يؤكد زيارة لوكاشينكو إلى روسيا في 14 سبتمبر

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، سيقوم بزيارة عمل إلى روسيا يوم 14 أيلول/سبتمبر الجاري.

وقال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "لوكاشينكو سيزور روسيا في زيارة عمل يوم الاثنين الموافق 14 أيلول/سبتمبر، وسيجري محادثة مع الرئيس بوتين".

وردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر التوقيع على وثائق مشتركة عقب الاجتماع والمؤتمر الصحفي، قال بيسكوف: "لا".

هذا وكان لوكاشينكو قد التقى رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق وتحدث عن مفاوضات مكثفة بين البلدين، وأن مينسك وموسكو أحرزتا تقدما كبيرا في حل القضايا الملحة.

كما وأعلن رئيس بيلاروسيا أنه يعتزم التركيز على القضايا الحساسة للعلاقات بين البلدين خلال الاجتماع المقبل مع بوتين.