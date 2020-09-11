أكثر من نصف الروس يثقون في الرئيس بوتين

أظهر استطلاع للرأي العام، أجرته مؤسسة "الرأي العام" الروسية، اليوم الجمعة، أن نسبة ثقة المواطنين الروس، في الرئيس فلاديمير بوتين، تبلغ حاليا 58%.

موسكو-سبوتنيك.وفقا للاستطلاع، فإن 31% من المستطلعة آراؤهم، لا يثقون بالرئيس بوتين، و 11 بالمئة وجدوا صعوبة في الإجابة.

في الوقت نفسه، يعتقد 61% من المستطلعة آراؤهم يرجحون أن بوتين يعمل بشكل جيد في منصبه، و 25% يعتقدون عكس ذلك، و 14% وجدوا صعوبة في الإجابة.

تم إجراء استطلاع الرأي العام لعموم روسيا عبر الهاتف في الفترة 4-6 سبتمبر/ أيلول الحالي، حيث شمل 4 آلاف شخص تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، ولم يزد الخطأ الإحصائي عن نسبة 1.9%.