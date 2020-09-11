لافروف مازحا: روسيا تشعر بالإهانة لإحتلالها المركز الثاني بعد الصين بحسب القائمة الأمريكية

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مازحا، بأن روسيا تشعر بالإهانة لأنها تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في قائمة الدول التي بحسب الولايات المتحدة الأمريكية، تتدخل في الشؤون الداخلية لها، قبيل الانتخابات الرئاسية.

كما أشار لافروف، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بالإضافة إلى روسيا والصين وإيران، تتهم الولايات المتحدة، كوريا الشمالية ودول أخرى بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وفي وقت سابق، قالت المخابرات الأمريكية إن دولا مثل روسيا والصين وإيران تتدخل بالفعل في الانتخابات الأمريكية في عام 2020، في الوقت الذي نفت روسيا بشكل قاطع أي تدخل.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، عقوبات على ثلاثة مواطنين روس ومواطن أوكراني بحجة "التدخل" في الانتخابات الأمريكية.

وستجرى الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويخوض الرئيس الحالي دونالد ترامب الانتخابات، ساعيا للفوز بولاية ثانية، ضد المرشح الديمقراطي جو بايدن.