لافروف: موسكو لن تترك عقوبات غربية جديدة محتملة دون رد فعل

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن العقوبات الغربية الجديدة المحتملة ضد روسيا لا يمكن تركها دون رد فعل، سواء على أساس قوانين الدبلوماسية، أو من أجل الحد من التأثير السلبي للغرب على خطط روسيا وحلفائها.