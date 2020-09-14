نجاح تجربة تشكيل أول طاقم نسائي في البحرية الروسية

أعلنت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود، اليوم الاثنين، إن تجربة تكوين أول طاقم نسائي لقارب الدورية في أسطول البحر الأسود قد اكتملت، وتم الاعتراف بنجاحها.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية: "اكتملت تجربة أسطول البحر الأسود في تكوين طاقم نسائي لزورق الدورية. تم إعداد نتائج التجربة وإرسالها إلى القيادة العليا للبحرية الروسية".

وبحسب البيان، أثناء التجربة، خضع الطاقم النسائي لدورات تدريبية مكثفة على الأسلحة المشتركة، وتعلمن القيام بمهام متعددة. في المرحلة الأولى من المشروع، تم إجراء دورات خاصة في مركز التدريب المشترك للبحرية في سانت بطرسبورغ.

وتابع البيان: "تم تدريب الطاقم على كيفية تنفيذ الإجراءات العملية، والتحكم بالقارب ومبادئ الملاحة الآمنة في مختلف مناطق، بالإضافة إلى معدات الملاحة وأجزاء وآليات زورق الدورية".

واختتم البيان: "أكمل الطاقم النسائي بنجاح تدريبات قتالية في عملية إلقاء القنابل اليدوية، وفي نهاية فترة التدريب، اجتازت النساء بنجاح اختبارات القبول".