انطلاق التجارب السريرية في روسيا للقاح كورونا يعتمد على فيروسات حية 

أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، أن معهد "تشوماكوف" الروسي بدأ بالتجارب السريرية على لقاح كورونا يعتمد على فيروسات حية.

وقالت بوبوفا، اليوم الثلاثاء: "الآن مركز تشوماكوف أكمل بنجاح الاختبارات قبل السريرية للقاح الكامل للفيروس وسيقدم للعيادة لقاحا يعتمد على فيروسات ضعيفة غير قادرة على التسبب في المرض. وهذا مثال جيد. لذلك، حاليا لن أستطيع القول كم عدد اللقاحات المطلوبة".

وأعلنت، في وقت سابق، رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك ورفاه المواطنين "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، أن مركز الأبحاث الحكومي "فكتور" سيكمل التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا في 30 سبتمبر/ أيلول.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أواخر الشهر المنصرم، عن اقتراب ظهور لقاح روسي ثان ضد فيروس "كورونا". وأعرب بوتين عن ثقته بأن اللقاح الثاني سيكون موثوقًا وفعالًا، قائلاً: "متأكد من أن المتخصصين في [معهد] "فيكتور" سيصنعون دواءً رائعًا سيساعد الناس كثيرًا".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي "كوفيد-19"، طوره مركز غامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ويدعى "سبوتنيك V".