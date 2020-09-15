"روسكسموس" ترفض مشاركة أمريكا في مشروع إرسال محطة "فينيرا-دي" إلى كوكب الزهرة

وقال المدير التنفيذي للبرامج والعلوم الواعدة في المؤسسة الحكومية، ألكسندر بلوشينكو، على موقع روسكوزموس على الإنترنت: "تم اتخاذ قرار بتنفيذ مهمة "فينيرا- دي" المخطط لها سابقا، والتي تشمل وحدات هبوط ووحدات مدارية كمشروع وطني مستقل دون مشاركة واسعة من التعاون الدولي".

وأفاد المهندس البارز في مجمع "لافوتشكين" العلمي الصناعي، دميتري خميل، للصحفيين، في وقت سابق، أن روسيا قد ترسل عدة محطات أوتوماتيكية إلى كوكب الزهرة في الثلاثينيات من القرن الـ21. وذلك علاوة على محطة "فينيرا – دي" التي يتم تصميمها حاليا.

وفي هذا الصدد، قال دميتري خميل، خلال مشاركته في الدورة الميدانية للمؤتمر العلمي "قراءات كورولوف الأكاديمية": "إذا استغرق العمل على تصميم محطة "فينيرا - دي" العقد الحالي بأكمله تقريبا، فإن الخطوات التالية ستكون بعد ذلك، أي بعد عام 2030".

يشار إلى أنه سبق وصرح رئيس مؤسسة "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أن مشروع محطة الأبحاث الأوتوماتيكية "فينيرا - دي"، الذي تم إلغاؤه من برنامج الفضاء الفدرالي، للفترة بين أعوام 2016-2025، بسبب تقليص ميزانية الدولة، يمكن أن يجري إدخاله في البرنامج الشامل "الأنشطة الفضائية لروسيا" لمدة 10 سنوات، والذي من المخطط أن يتم تبنيه في عام 2020.