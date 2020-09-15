روغوزين: الزهرة كوكب "روسي"

وقال روغوزين للصحفيين: "لدينا في برنامجنا موضوع استعادة استكشاف كوكب الزهرة - مع الأمريكيين، مشروع "فينيرا-دي". نحن نفكر أيضًا في بعثة منفصلة إلى كوكب الزهرة. نعتبر أن كوكب الزهرة كوكبا روسيا".

وأشار إلى أن مشاريع بعثات استكشاف كوكب الزهرة مدرجة في مسودة برنامج الدولة الموحد للأنشطة الفضائية لروسيا للفترة 2021-2030، والتي، كما ورد، من المقرر الموافقة عليها بحلول نهاية العام.

يتم التخطيط لأقرب بعثة إلى كوكب الزهرة في 2027-2029. يجب أن يكون هذا هو مشروع Venera-D بالاشتراك مع الولايات المتحدة. لكنه لم يتلق بعد تمويلًا من الجانب الروسي. يطلب العلماء أكثر من 17 مليار روبل لتنفيذ الجزء الروسي من المشروع على مدى السنوات العشر القادمة. يقدر الجزء الأمريكي من مشروع Venera-D بنفس المقدار تقريبًا.

في وقت سابق، اكتشف العلماء في جامعة كارديف ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الفوسفين في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، والذي قد يكون من أصل بيولوجي. يتم إنتاجه من قبل الكائنات الحية الدقيقة التي لا تستخدم الأكسجين للتنفس.